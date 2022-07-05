Переговоры Ничушкина и «Колорадо» о новом контракте начнутся на этой неделе

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Стало известно, когда «Колорадо» начнет переговоры с Валерием Ничушкиным о новом контракте.

Стороны на этой неделе проведут первую беседу о новом соглашении для российского нападающего.

По истекающему договору кэпхит Ничушкина составляет 2,5 миллиона долларов. 13 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Форвард набрал 52 (25+27) очка при полезности «плюс 21» в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В победном для «Эвеланш» плей-офф Ничушкин отметился 15 (9+6) баллами при полезности «плюс 6» в 20 играх

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