Уикс о переговорах Ничушкина и «Колорадо»: «Они идут позитивно. Мой прогноз – если договорятся, зарплата будет от 5 до 6 млн»

сообщил, что может остаться в .

27-летний нападающий может выйти на рынок свободных агентов 13 июля.

«Ситуация с потенциальными неограниченно свободными агентами всегда нестабильна. Но мне сказали, что переговоры между Ничушкиным и «Колорадо» идут позитивно.

Мой прогноз – если они договорятся, то годовая зарплата будет от 5 до 6 миллионов долларов», – написал эксперт ESPN в соцсети.

В минувшем сезоне россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».

В регулярном чемпионате он провел 62 матча и переписал личные рекорды за сезон по голам (25), передачам (27) и очкам (52).

В 20 матчах победного плей-офф набрал 15 (9+6) очков, в том числе 6 (4+2) баллов в 6 играх финальной серии с «Тампой».

По прошлому двухлетнему контракту средняя зарплата Ничушкина составляла 2,5 млн долларов за сезон.