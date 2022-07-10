Уикс о переговорах Ничушкина и «Колорадо»: «Они идут позитивно. Мой прогноз – если договорятся, зарплата будет от 5 до 6 млн»

Теги Колорадо НХЛ Кевин Уикс Валерий Ничушкин деньги Хоккей

Кевин Уикс сообщил, что Валерий Ничушкин может остаться в «Колорадо»

27-летний нападающий может выйти на рынок свободных агентов 13 июля. 

«Ситуация с потенциальными неограниченно свободными агентами всегда нестабильна. Но мне сказали, что переговоры между Ничушкиным и «Колорадо» идут позитивно. 

Мой прогноз – если они договорятся, то годовая зарплата будет от 5 до 6 миллионов долларов», – написал эксперт ESPN в соцсети. 

В минувшем сезоне россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».

В регулярном чемпионате он провел 62 матча и переписал личные рекорды за сезон по голам (25), передачам (27) и очкам (52).

В 20 матчах победного плей-офф набрал 15 (9+6) очков, в том числе 6 (4+2) баллов в 6 играх финальной серии с «Тампой».

По прошлому двухлетнему контракту средняя зарплата Ничушкина составляла 2,5 млн долларов за сезон.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные