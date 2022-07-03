Покровский о прогрессе Ничушкина: «В КХЛ ждать не стали бы. Его бы обменяли или отправили куда-нибудь в фарм»

Валерий Покровский считает, что в КХЛ тренеры не ждали бы прогресса .

– Стало ли для вас сюрпризом, что Ничушкин незаметно превратился в ведущего игрока звездного ?

– Полагаю, он просто созрел, возраст подошел. Его держали, терпели, хотя все говорили, что из него ничего не получится, никогда не будет набирать очки. Но если тебе доверяет тренер, это практически 50 процентов успеха. Появляется уверенность, что ты рано или поздно заиграешь.

– Наши тренеры КХЛ стали бы ждать, когда Ничушкин «проснется»?

– Нет, конечно, не стали бы. Его бы обменяли или отправили куда-нибудь в фарм. Наверное, у них какие-то более развитые методики в этом плане, позволяющие определить потенциал перспективного хоккеиста, понять, что у него есть 2-3 года, чтобы подняться на тот уровень, который от него ждет тренерский состав команды.

Слава богу, Ничушкин попал в нужную команду, в которой в него поверили, где он смог стать одним из лидеров «Эвеланш», провел один из лучших сезонов в карьере. Думаю, что теперь Валерий на 2-3 года обеспечил себе хороший контракт, – сказал бывший защитник клубов .