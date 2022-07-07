Адвокат Лукина Кожевников о деле против Владислава: «Его вина пока не установлена, решения суда нет. Ведем работу с целью доказать невиновность»

Адвокат Владислава Лукина рассказал о ходе расследования в отношении его клиента.

Сообщалось, что нападающий , а также вратарь Анвар Сулейманов и форвард СКА Михаил Воробьев предстанут перед судом за дачу взятки в крупном размере. Их обвиняют в покупке военных билетов.

«Дело в том, что пока его вина не установлена. Решения суда нет – приговора или объявления о прекращении уголовных дел. Более подробно пояснить не смогу в силу тех обязательств, которые возложены на меня, как на защитника.

Те основания, которые видят органы предварительного следствия о виновности того или иного лица, не всегда находят объективного подтверждения в рамках судебного следствия. Мы ведем работу с целью доказать невиновность Лукина в совершении инкриминируемого ему преступления», – сказал Сергей Кожевников.