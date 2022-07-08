Суд зарегистрировал дела Воробьева, Лукина и Сулейманова. Игроки находятся под подпиской о невыезде

Суд в Уфе зарегистрировал материалы дел о даче взятки в крупном размере.

Уголовные дела возбуждены о отношении трех хоккеистов. Ранее в СУСК РФ по Башкирии сообщали, что в 2019 году двое студентов уфимского вуза, не желавшие служить в армии, через 37-летнего знакомого передали взятку должностному лицу военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в рядах Вооруженных сил России. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей. Тогда посредника арестовали, а в отношении взяткодателей возбудили уголовное дело о даче взятки в крупном размере.

«В Ленинский районный суд поступили материалы уголовных дел по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки) против хоккеистов Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и . Дата рассмотрения еще не назначена. По закону у судьи для этого есть время, так как по решению следователя хоккеисты находятся под подпиской о невыезде», – рассказали в суде.

Вратарь Анвар Сулейманов в минувшем сезоне играл за клуб «Металлург-Серов». Нападающий Владислав Лукин в сезоне-2021/22 провел в КХЛ по 3 игры за и . Форвард Михаил Воробьев в завершившемся сезоне выступал за , где за 41 матч набрал 19 (6+13) очков. Сулейманов и Лукин в сезоне-2018/19 были заявлены за «Салават Юлаев», а Воробьев, также выступавший за уфимскую команду, в 2017 году уехал в Северную Америку, после чего в 2020-м вернулся в Россию.