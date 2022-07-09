Депутат Свищев о выборе россиян на драфте: «Украинские и европейские сложности людям по барабану. Прагматичные бизнес-подходы НХЛ делают свое дело»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал выбор 23 россиян на драфте НХЛ-2022.

– Это очередное признание российского хоккея. Наши ребята везде востребованы. Насколько в такой ситуации уехать за океан будет хорошим решением – покажет время.

Специалисты из США и Канады обратили внимание на российские игроков, несмотря ни на какие сегодняшние проблемы в мире.

Прагматичные бизнес-подходы в НХЛ делают свое дело, там людям по барабану украинские и европейские сложности. В Америке европейский и мировой спорт напрягают, а сами делают свое дело, потому что там это бизнес.

– Вы считаете, что молодым российским хоккеистам лучше оставаться играть в России?

– Все зависит от контракта. У ребят агенты работают, и если есть шанс играть в НХЛ, то почему бы и нет.

Это хорошая возможность проявить себя, заработать денег, прославить своих тренеров, клубы и семью.

Никаких сложностей тут нет. Если есть возможность – надо играть, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Четверо наших в «Каролине» (а когда-то не выбирали 17 лет), швед Суздалев из Хабаровска и канадец Жилкин из Москвы. Второй день драфта НХЛ-2022