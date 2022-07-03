Депутат Свищев о Федотове: «Только ЦСКА и игрок смогут ответить, что на самом деле произошло. Надо дождаться реальной картинки – сегодня или завтра она будет»

Дмитрий Свищев высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Федотов, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Торопиться с выводами и фантазировать не стоит. Что на самом деле произошло, ответить смогут только ЦСКА и сам игрок. Нужна достоверная информация.

Ходит много слухов: про контракт в НХЛ, про работу с ЦСКА. Но только один или другой источник может раскрыть полноту картины.

Надо набраться терпения и дождаться реальной картинки – сегодня или завтра она будет», – сказал сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.