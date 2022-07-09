Плющев о выборе россиян на драфте: «НХЛ не особо подчиняется правительству. Там не принимают за чистую монету то, что навязывают американским обывателям»

высказался о том, что клубы НХЛ продолжили драфтовать игроков из России.

На драфте НХЛ-2022 в Монреале были выбраны 23 российских хоккеиста. Трое из них – в первом раунде.

«НХЛ – организация, которая не особо подчиняется правительственным организациям. Это чисто коммерческий проект, за которым стоят очень серьезные в финансовом плане люди. Чтобы получать прибыль, им нужны хорошие игроки.

Они не принимают за чистую монету всю ту информацию, которую навязывают американским обывателям.

Как результат – представители клубов НХЛ не прерывали контракты с нашими агентами и скаутами, они не выгнали ни одного нашего игрока – наши ребята спокойно играют в НХЛ. Поэтому я не вижу здесь никакого лицемерия с их стороны», – сказал бывший тренер сборной России.

Драфт НХЛ-2022. Слафковски – 1-й номер («Монреаль»), Минтюков – 10-й («Анахайм»), Мирошниченко – 20-й («Вашингтон»), Юров – 24-й («Миннесота»)

Два словака на вершине, новый русский в «Вашингтоне», новый Кучеров в «Тампе». Главные сюжеты первого раунда драфта-2022