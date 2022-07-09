Проблемы Капризова с визой вызваны халатностью его агента Пола Теофаноса («Матч ТВ»)

Проблемы Кирилла Капризова с визой вызваны халатностью его агента.

Стало известно, что нападающему «Миннесоты» дважды отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию. Это может быть связано с отсутствием у игрока рабочей визы

привел комментарий по ситуации от хоккейного эксперта, работающего с российскими игроками в НХЛ, но не с Капризовым.

Его агентом является Пол Теофанос.

«Это уже вопросы к агенту. Просто агент проявил халатность. А ведь агент и должен заниматься такими бытовыми моментами, как, в частности, оформление визы своему клиенту.

А тут клиент выехал, и агент даже не посмотрел, что у него рабочая виза закончилась. Вообще если у тебя есть контракт НХЛ, но виза просрочена, то ты можешь передвигаться в треугольнике США – Канада – Мексика при форме I797. Но если ты выехал за пределы – например, домой в Россию - то назад тебя не пустят. Там уже заполняешь форму Р1. Значит, рабочую визу нужно оформлять заново, а это время.

То, что Капризов поехал за визой сначала в Дубай, а потом на Карибские острова – это нормальный процесс. Сейчас все россияне, кому нужно, оформляют американские визы через другие страны. А почему Кириллу отказали два раза – скорее всего, он это делал экстренно и не собрал все документы.

Или подавал на срочную визу, а ему отказали. Но повторю, это должна быть головная боль не игрока, а агента, который получает очень солидные деньги по контракту одной из главных звезд », – сказал эксперт.

Агент, который выбил Капризову контракт на 9 млн в год: служил в Афгане, жил напротив Ельцина, увозил из СССР Каменского