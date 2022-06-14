Кирилл Капризов: «Второй год в «Миннесоте» получился намного проще, чем первый»

сообщил, что уже освоился в .

– Можно ли сказать, что Капризов уже освоился в НХЛ?

– Конечно. Второй год в «Миннесоте» получился намного проще, чем первый. Уже знаю, куда можно сходить…

– Куда?

– Так вам все расскажи! Я особо не любитель шататься по ночным заведениям. Можно вечерком в ресторанчик заглянуть, где-нибудь посидеть с ребятами.

Есть там много мест, и природа за городом очень красивая. Круто бывает куда-то съездить.

– Какие планы на это лето?

– Да особо ничего. Скоро начну тренироваться. Надо готовиться к следующему сезону. И при этом отдохнуть с друзьями, – сказал форвард «Миннесоты».