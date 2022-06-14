Кирилл Капризов: «Второй год в «Миннесоте» получился намного проще, чем первый»

Кирилл Капризов сообщил, что уже освоился в НХЛ.
– Можно ли сказать, что Капризов уже освоился в НХЛ?
– Конечно. Второй год в «Миннесоте» получился намного проще, чем первый. Уже знаю, куда можно сходить…
– Куда?
– Так вам все расскажи! Я особо не любитель шататься по ночным заведениям. Можно вечерком в ресторанчик заглянуть, где-нибудь посидеть с ребятами.
Есть там много мест, и природа за городом очень красивая. Круто бывает куда-то съездить.
– Какие планы на это лето?
– Да особо ничего. Скоро начну тренироваться. Надо готовиться к следующему сезону. И при этом отдохнуть с друзьями, – сказал форвард «Миннесоты».