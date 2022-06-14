Кирилл Капризов: «В спорт нужно вносить элементы реалити-шоу. В хоккее есть куча всего за кадром, что можно показать»

считает, что в спорт нужно вносить элементы реалити-шоу.

– Правда, что будете играть в медийной лиге? За кого там болеете?

– Пока я там болею за красивую игру. А так было бы прикольно сыграть.

– А круто было бы создать медийную хоккейную лигу?

– Думаю, каждому человеку интересно, когда появляется что-то новое. Главное, чтобы это всем зашло. Вот футбольная медийная лига зашла, на нее приходят люди. Что-то кричат, болеют.

Думаю, и с хоккеем будет так же. Вот сейчас все смотрят турнир «3 на 3». Если его развивать, то будет очень здорово.

Я согласен, что в любой вид спорта нужно вносить элементы реалити-шоу. У нас в хоккее, например, есть куча всего за кадром, что можно показать, – сказал форвард «Миннесоты».

Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Хотим рейтингов «Дома-2». Чтобы ролики набирали 50 млн просмотров, а мальчишки не говорили, что хайлайты НХЛ им нравятся больше»