«Миннесота» выбрала Юрова под 24-м номером на драфте НХЛ. Клуб впервые взял игрока из России в 1-м раунде

выбрала под 24-м номером на драфте .

Клуб впервые в истории потратил пик 1-го раунда на игрока из России.

В минувшем сезоне 18-летний Юров выступал в за .

В регулярном чемпионате он провел 21 матч и не набрал очков при среднем времени на льду 04:37. В Кубке Гагарина сыграл 19 матчей и не набрал очков при среднем времени на льду 02:19.

В составе «Стальных Лисов» в Париматч Молодежной хоккейной лиге набрал 36 (13+23) очков в 23 играх регулярного чемпионата. В плей-офф забил 1 гол в 2 играх.

В 2021 году Юров стал серебряным призером ЮЧМ в составе сборной России U18, набрав 11 (4+7) очков в 7 матчах турнира.