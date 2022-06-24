Вайсфельд о реформе КХЛ: «Нововведения не должны сверху спускать. Лига сама должна решать, как проводить чемпионат»

высказался о предложении ФХР изменить структуру чемпионата КХЛ.

– Вообще, мне не нравится, что между ФХР и КХЛ возник публичный спор по формуле чемпионата. Договоритесь между собой, а потом уж объявляйте. Все эти открытые разногласия популяризации хоккея точно не способствуют.

– Готовится еще одно нововведение – перекрестный плей-офф, без деления на Восток и Запад. Как вам такая идея?

– Скажу честно – принципиальной разницы я не вижу. Есть, конечно, свои плюсы и минусы.

– Скажем, для СКА и плюс в том, что у армейцев появляется шанс сыграть между собой в финале.

– Допустим, это плюс. Но есть и очевидный минус. К примеру, для уральских болельщиков дерби между «Трактором» и «Магниткой» куда более захватывающее противостояние, чем, допустим, серия между и . Я уж не говорю о «зеленом дерби», от которого уфимские и казанские фанаты в плей-офф просто с ума сходят. Их борьба в своем регионе гораздо больше интересует.

Вообще, все эти нововведения не должны на лигу сверху спускать. Их должны предлагать представители клубов. Им изнутри виднее, как сделать свой чемпионат более интересным. Тогда сразу будет понятно, откуда ноги растут.

ФХР ведь делегирует КХЛ права по проведению чемпионата? А уж как его проводить – это лига сама должна решать. Когда же есть два не вполне согласных друг с другом лагеря, это плохо. Нужна конкретная фигура, которая принимает окончательные ответственные решения, как Гэри Беттмэн в НХЛ, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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