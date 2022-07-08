«Все обсуждали вопрос: «Ты возьмешь 5 долларов с улицы или 50 из туалета?» Видимо, он стандартный». Минтюков об интервью перед драфтом

Выбранный на драфте Павел Минтюков рассказал о необычном вопросе в интервью.
– Павел, насколько это крутой день?
– Просто потрясающе! Такое раз в жизни бывает.
– Как вы добрались до Монреаля, где проходил драфт?
– А я не улетал из Северной Америки, после сезона оставался там. Тренировался во Флориде и Аризоне – у Бориса Дороженко, тренера Остона Мэттьюса. Так что без проблем!
– Сколько собеседований было у вас с клубами НХЛ?
– Перед драфтом проходят разные физические тесты, это называют Combine. Там у меня были интервью с 27 клубами. Потом меня тоже тестировали. Самым сложным было крутить велосипед на выносливость. Ты можешь быть очень хорошо готов, но когда крутишь на максимум в кислородной маске, это нелегко.
– Было чувство, что именно «Анахайм» может вас выбрать?
– Было, да – мы с ними хорошо поговорили.
– Во время таких интервью бывают необычные вопросы. Какой из них вас удивил?
– Ну, я видел, как недавно все обсуждали вопрос, когда у парня спросили: «Ты возьмешь 5 долларов с улицы или 50 долларов из туалета?» Вот у меня что-то такое тоже спросили. Видимо, это стандартный вопрос.
– И вот вас выбрал «Анахайм». Что вы чувствовали?
– У меня всё тряслось. Главное было – не упасть на сцене. Я только об этом и думал. Эмоции были очень сильными, – ответил 18-летний защитник, которого «Дакс» выбрали под 10-м номером.
Первым из русских на драфте-2022 выбрали Минтюкова – в топ-10. Он отказался играть в СКА, пропустил год и уехал в Канаду