«Все обсуждали вопрос: «Ты возьмешь 5 долларов с улицы или 50 из туалета?» Видимо, он стандартный». Минтюков об интервью перед драфтом

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Выбранный на драфте Павел Минтюков рассказал о необычном вопросе в интервью.

– Павел, насколько это крутой день?

– Просто потрясающе! Такое раз в жизни бывает.

– Как вы добрались до Монреаля, где проходил драфт?

– А я не улетал из Северной Америки, после сезона оставался там. Тренировался во Флориде и Аризоне – у Бориса Дороженко, тренера Остона Мэттьюса. Так что без проблем!

– Сколько собеседований было у вас с клубами НХЛ?

– Перед драфтом проходят разные физические тесты, это называют Combine. Там у меня были интервью с 27 клубами. Потом меня тоже тестировали. Самым сложным было крутить велосипед на выносливость. Ты можешь быть очень хорошо готов, но когда крутишь на максимум в кислородной маске, это нелегко.

– Было чувство, что именно «Анахайм» может вас выбрать?

– Было, да – мы с ними хорошо поговорили.

– Во время таких интервью бывают необычные вопросы. Какой из них вас удивил?

– Ну, я видел, как недавно все обсуждали вопрос, когда у парня спросили: «Ты возьмешь 5 долларов с улицы или 50 долларов из туалета?» Вот у меня что-то такое тоже спросили. Видимо, это стандартный вопрос.

– И вот вас выбрал «Анахайм». Что вы чувствовали?

– У меня всё тряслось. Главное было – не упасть на сцене. Я только об этом и думал. Эмоции были очень сильными, – ответил 18-летний защитник, которого «Дакс» выбрали под 10-м номером.

Первым из русских на драфте-2022 выбрали Минтюкова – в топ-10. Он отказался играть в СКА, пропустил год и уехал в Канаду

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