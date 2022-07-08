Минтюков о драфте: «Главное – то, какой клуб тебя взял, а не номер. Но считаю прекрасным то, что ушел 10-м»

Павел Минтюков ожидал, что его выберут под 10-м номером на драфте .

Это сделал . Клуб из Калифорнии впервые с 2001 года потратил выбор в 1-м раунде на игрока из России.

«У меня было представление, что меня выберут под таким номером, уже в Монреале была пара собеседований с генеральным менеджером «Анахайма» и было представление, у каких команд есть ко мне больше интерес.

Главное здесь – именно то, какой клуб тебя взял, а не номер на драфте, но считаю прекрасным то, что ушел под таким номером.

У меня было 27 собеседований на «комбайне», у всех были примерно одинаковые вопросы: по 15-20 минут с каждой командой. Впечатлен всем процессом, так как драфт бывает только один раз.

В ближайшее время полечу в Анахайм, так как скоро уже начнет работать лагерь развития, и думаю, буду там потихоньку обосновываться.

Дальнейшая карьера будет зависеть от того, как я себя покажу в лагере новичков», – сказал российский защитник.

Первым из русских на драфте-2022 выбрали Минтюкова – в топ-10. Он отказался играть в СКА, пропустил год и уехал в Канаду