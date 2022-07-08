«Анахайм» выбрал Минтюкова под 10-м номером на драфте НХЛ. Клуб впервые с 2001 года взял в 1-м раунде игрока из России

Теги Анахайм Станислав Чистов НХЛ драфт НХЛ юниорская лига Онтарио Игорь Бобков Сагино Артем Галимов Хоккей

«Анахайм» выбрал российского защитника Павла Минтюкова под 10-м номером на драфте НХЛ.

Клуб впервые с 2001 года потратил пик первого раунда на россиянина. Тогда еще «Майти Дакс» взяли форварда Станислава Чистова под общим 5-м номером. 

18-летний Минтюков провел минувший сезон в юниорской лиге Онтарио, где выступал за «Сагино». В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 62 (17+45) очка при 2 минутах штрафа и полезности «минус 14». 

После Чистова и до Минтюкова «Дакс» выбрали всего двух россиян – вратаря Игоря Бобкова (2009 год, 3-й раунд, 76-й номер) и форварда Артема Галимова (5-й раунд, 129-й номер). 

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