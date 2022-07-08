Минтюков – 3-й защитник из России в топ-10 драфта НХЛ в XXI веке. До него были Проворов и Сергачев

Теги рейтинги Анахайм НХЛ драфт НХЛ юниорская лига Онтарио Сагино Иван Проворов Михаил Сергачев Хоккей

Павел Минтюков – 3-й защитник из России в топ-10 драфта НХЛ в XXI веке.

Игрок был выбран «Анахаймом» под общим 10-м номером. 

До него в топ-10 в XXI веке выбирались только 2 российских защитника – Иван Проворов (2015 год, «Филадельфия», 7-й номер) и Михаил Сергачев (2016 год, «Монреаль», 9-й номер). 

18-летний Минтюков провел минувший сезон в юниорской лиге Онтарио, где выступал за «Сагино».

В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 62 (17+45) очка при 2 минутах штрафа и полезности «минус 14». Сезон-2020/21 он пропустил, так как OHL взяла годичную паузу из-за коронавируса. 

Первым из русских на драфте-2022, вероятно, выберут Минтюкова. Он отказался играть в СКА, пропустил год и уехал в Канаду

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