Минтюков – 3-й защитник из России в топ-10 драфта НХЛ в XXI веке. До него были Проворов и Сергачев

Павел Минтюков – 3-й защитник из России в топ-10 драфта в XXI веке.

Игрок был выбран под общим 10-м номером.

До него в топ-10 в XXI веке выбирались только 2 российских защитника – (2015 год, «Филадельфия», 7-й номер) и (2016 год, «Монреаль», 9-й номер).

18-летний Минтюков провел минувший сезон в юниорской лиге Онтарио, где выступал за «Сагино».

В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 62 (17+45) очка при 2 минутах штрафа и полезности «минус 14». Сезон-2020/21 он пропустил, так как OHL взяла годичную паузу из-за коронавируса.

Первым из русских на драфте-2022, вероятно, выберут Минтюкова. Он отказался играть в СКА, пропустил год и уехал в Канаду