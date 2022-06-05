«Монреаль» во время интервью перед драфтом предложил шведу Оделиусу выбор – 10 долларов со стульчака или 50 из унитаза. Он выбрал 50

«Монреаль» задал шведу Калле Оделиусу провокационный вопрос про туалет и деньги.

«На преддрафтовых тестах сложилось впечатление, что самые сложные интервью – у «Монреаля».

Только что защитник Калле Оделиус рассказал о том, что его спросили – возьмет он 10 долларов со стульчака или 50 из унитаза. Он выбрал 50 долларов», – написал журналист Скотт Уилер.

Драфт НХЛ пройдет в Монреале 7-8 июля.

18-летний Оделиус в этом сезоне выиграл ЮЧМ-2022 со сборной Швеции, набрав 3 (0+3) очка в 6 матчах турнира.

В составе молодежной команды набрал 30 (7+23) очков в 43 играх, также дебютировал за основную команду в SHL.

Согласно рейтингам, швед может быть выбран во второй половине первого раунда или втором раунде.