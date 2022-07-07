Вайсфельд о Федотове в армии: «Такие паузы в карьере никому на пользу не идут. Невозможно сказать, как это скажется на его мастерстве»

высказался о службе в армии.

– Если Федотов на год окажется вне хоккея, его карьера будет сломана?

– Тут все индивидуально. Бывает, что люди из-за травмы целый год пропускают, залечивая ее. А Федотов здоров, травм у него нет.

Как это скажется на его мастерстве и физиологии – заранее сказать невозможно. Но понятно, что никому на пользу такие паузы в карьере не идут.

– Тут важно, что у Федотова не будет возможности не только играть, но и тренироваться на льду.

– Когда смотришь ветеранские матчи, невольно бросается в глаза разница в игроках. Бывает, человек несколько месяцев назад карьеру закончил, а выходит на лед и словно вообще никогда не играл. А есть такие, что пять лет коньки не надевали, потом встают – и в полном порядке. По-разному перерывы на людей влияют, – сказал бывший генменеджер клубов .

Федотов в армии живет в отдельной комнате с телефоном. На него «смотрят как на звезду» («Матч ТВ»)