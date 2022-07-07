Владимир Ткачев: «Слышал, китайская турфирма продавала путевки в Припять, а посылала людей в Челябинск! Трудовой, рабочий, заводской город»

поделился впечатлениями от жизни в Челябинске.

– Вы уже год играете в Челябинске. Как вам город?

– Трудовой, рабочий, заводской город. Конечно, из-за этого он не развит в туристическом плане. Хотя я слышал, что одна китайская турфирма продавала путевки в Припять, а посылала людей в Челябинск!

Я, к сожалению, не всегда могу прогуляться по городу. Живу в 10 минутах от дворца, никуда не езжу. Дом – арена, арена – дом.

На самом деле это неплохой город, просто много заводов. Также это хоккейный город, часто собираются полные трибуны. Особенно это было заметно тогда, когда только начали ослаблять «ковидные» меры. Увидеть зрителей, которые забивают арену, было приятно. Не во всех городах, где я играл, набирается такая аудитория, – сказал нападающий в интервью «Бизнес Online».