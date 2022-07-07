Ткачев об Олимпиаде: «Следили за ажиотажем вокруг Валиевой, читали новости. Тутберидзе – заслуженный тренер, с ней я сфотографировался»

Хоккеист Владимир Ткачев рассказал о поддержке российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.
– В Пекине вы фотографировались с фигуристками…
– Мы реально болели, следили за ажиотажем вокруг Камилы Валиевой, читали новости.
Был такой момент, что в один из вечеров я сидел у себя в комнате и отдыхал, ко мне зашли Артур Каюмов и Александр Елесин. Увидели, что я смотрю фигурное катание, и тут же начали смеяться надо мной: «Вот дед, сидит, смотрит «фигурку». Проходит пять минут, и мы уже все сидим на кухне и командой смотрим выступления.
Вообще было круто, Этери Тутберидзе – заслуженный тренер, с ней я тоже сфотографировался.
Переживал за нашу команду, потому что знаю – для них выиграть чемпионат России куда сложнее чемпионата мира из-за конкуренции. Она у нас просто нереальная. Хотелось увидеть лучшие прокаты, и мы это сделали. Жаль, не получилось вживую.
– Вы переживали за конкретную фигуристку?
– Нет, просто поддерживал своих. Чтобы россиян было больше на пьедестале. Знаю, что за каждой из фигуристок стоит огромная фан-база, но я в них не состою.
– Не боитесь повторения истории с Аделиной Сотниковой? После пары фотографий вам начали приписывать роман.
– Нет, конечно. Они же все слишком молодые. Но все, без сомнения, классные спортсменки, – сказал форвард «Трактора».
Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото
Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла