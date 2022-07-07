Ткачев об Олимпиаде: «Следили за ажиотажем вокруг Валиевой, читали новости. Тутберидзе – заслуженный тренер, с ней я сфотографировался»

Хоккеист Владимир Ткачев рассказал о поддержке российских фигуристок на в Пекине.

– В Пекине вы фотографировались с фигуристками…

– Мы реально болели, следили за ажиотажем вокруг Камилы Валиевой, читали новости.

Был такой момент, что в один из вечеров я сидел у себя в комнате и отдыхал, ко мне зашли и . Увидели, что я смотрю фигурное катание, и тут же начали смеяться надо мной: «Вот дед, сидит, смотрит «фигурку». Проходит пять минут, и мы уже все сидим на кухне и командой смотрим выступления.

Вообще было круто, Этери Тутберидзе – заслуженный тренер, с ней я тоже сфотографировался.

Переживал за нашу команду, потому что знаю – для них выиграть чемпионат России куда сложнее чемпионата мира из-за конкуренции. Она у нас просто нереальная. Хотелось увидеть лучшие прокаты, и мы это сделали. Жаль, не получилось вживую.

– Вы переживали за конкретную фигуристку?

– Нет, просто поддерживал своих. Чтобы россиян было больше на пьедестале. Знаю, что за каждой из фигуристок стоит огромная фан-база, но я в них не состою.

– Не боитесь повторения истории с Аделиной Сотниковой? После пары фотографий вам начали приписывать роман.

– Нет, конечно. Они же все слишком молодые. Но все, без сомнения, классные спортсменки, – сказал форвард .

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