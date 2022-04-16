Владимир Ткачев: «Моя семья сейчас в Киеве. Не могу сказать, что в плей-офф мне что-то мешало, не хочу искать оправданий»

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Владимир Ткачев сообщил, что его семья находится в Киеве.

– Не секрет, что вы родом с Украины. Кто-то из родных остался там?

– Да, семья сейчас в Киеве.

– Насколько получается поддерживать с ними общение?

– Мы постоянно на связи.

– Удавалось оставлять голову холодной на фоне всего происходящего?

– Да, я старался. Не могу сказать, что мне в плей-офф что-то мешало, не хочу искать оправданий. Главное, что все в порядке с моими родными. А значит, и я сам в порядке.

Можно сказать, что они в относительной безопасности, – сказал нападающий «Трактора».

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