Новиков о Федотове: «Парня нужно отправлять в «Филадельфию», он едет туда воевать, служить за Россию. Он спас от позора и ЦСКА, и сборную»

считает, что Ивана Федотова нужно отпустить в «Филадельфию».

Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван на военную службу. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«Судя по последним новостям про Капризова, видно, что открыли ящик Пандоры. Фамилии будут всплывать десятками, если не сотнями, из разных видов спорта.

Я недавно узнал такую фразу «испанский стыд»: когда кто-то что-то говорит, а мне стыдно. Федотов ехал в «Филадельфию» защищать нашу страну, а какие-то посторонние люди, не имеющие отношения к хоккею, начинать говорить, кто должен служить, а кто – нет.

Надеюсь, что найдется мужественный политик и выправит эту ситуацию с Федотовым. Делать это надо уже срочно! Парня нужно отправлять в «Филадельфию», он едет туда воевать, служить за Россию.

Я просто удивлен пассивности наших чиновников. Без Ивана Федотова ЦСКА бы не выиграл Кубок Гагарина, а сборная России – серебро Олимпиады. Он спас от позора и свой клуб, и нашу сборную. После Кубка Гагарина Федотову должны были вручить погоны старшего лейтенанта – сто процентов.

В НХЛ наши вратари за Россию бьются! И с Федотовым их было бы на одного больше. Когда в Нью-Йорке болельщики скандируют в честь Шестеркина «Игорь! Игорь!», мы гордимся этому. Ни один политик не добьется такого уважения к России на уровне среднего американца. И Ваня Федотов добился бы этого в «Филадельфии». Болельщики бы кричали: «Ваня! Ваня!», а он бы с гордостью говорил: «Я русский!».

НХЛ сейчас – единственная площадка топ-уровня, где могут выступать наши спортсмены. Государству нужно было, чтобы Федотов был в «Филадельфии». Он ехал в Америку на войну, воевать на льду. Любой солдат, любой офицер сказал бы: «Отправьте Ваню Федотова в . Он там нас будет защищать, а мы здесь отслужим за него». Я надеялся, найдутся такие смелые, которые заявят: «Возьмите меня вместо Федотова».

Надо поступить по совести и не ломать парню судьбу. Он защищал цвета ЦСКА, Центрального спортивного клуба армии, а его предали. Надо создать общественную организацию в защиту Федотова. Ничего страшного не произошло, есть еще надежда исправить. Государственные органы поступили по закону, но у каждого есть свои исключения. «Деточкин, конечно, виноват. Но он не виноват». Так же и Ваня Федотов», – сказал заслуженный тренер России.