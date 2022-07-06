Кавазашвили о Федотове в армии: «Главное, чтобы не начал пить. Пропустит год, потом поедет в НХЛ. Надо не опустить руки и не быть чушкой»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ Анзор Кавазашвили КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Анзор Кавазашвили посоветовал Ивану Федотову в армии не пить и не быть чушкой. 

Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван на военную службу. 

В мае он подписал контракт с «Филадельфией». 

«Все зависит от него, как он подойдет к делу: серьезно или шаляй-валяй. Обиженный мальчик, которого не пустили в «Филадельфию». Главное, чтобы он не бросил свое дело и не начал пить, пропускать тренировки.

Думаю, что в военной команде ему не позволят так поступить и обяжут соблюдать дисциплину. Не знаю, какой у Федотова характер, но обычно успешные вратари являются целеустремленными и принципиальными.

Нельзя падать духом. Ну пропустит один год, ничего страшного, потом поедет в НХЛ. Главное – не опустить руки и не быть чушкой», – сказал бывший вратарь сборной СССР по футболу. 

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. «Северный флот» – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших команд войск

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные