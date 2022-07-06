Кавазашвили о Федотове в армии: «Главное, чтобы не начал пить. Пропустит год, потом поедет в НХЛ. Надо не опустить руки и не быть чушкой»

посоветовал в армии не пить и не быть чушкой.

Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе был призван на военную службу.

В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«Все зависит от него, как он подойдет к делу: серьезно или шаляй-валяй. Обиженный мальчик, которого не пустили в «Филадельфию». Главное, чтобы он не бросил свое дело и не начал пить, пропускать тренировки.

Думаю, что в военной команде ему не позволят так поступить и обяжут соблюдать дисциплину. Не знаю, какой у Федотова характер, но обычно успешные вратари являются целеустремленными и принципиальными.

Нельзя падать духом. Ну пропустит один год, ничего страшного, потом поедет в . Главное – не опустить руки и не быть чушкой», – сказал бывший вратарь сборной СССР по футболу.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. «Северный флот» – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших команд войск