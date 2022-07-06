Кавазашвили о Федотове в армии: «Тренироваться он нормально не сможет. А если его посадят на подлодку, чтобы усмирить, это вообще будет убийство»

Анзор Кавазашвили высказался о том, как служба в армии повлияет на игру .

Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван на военную службу.

В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«Федотову светили лазурные берега в далекой Америке. А тут морфлот.

Федотов – прекрасный парень, дураков же не приглашают в национальную сборную России и в клубы .

Понятно, что тренироваться он в армии нормально не сможет. А если его посадят на подводную лодку и отправят на полгода, чтобы усмирить, это вообще будет убийство. То, что он сбавит в своем развитии, – это точно», – сказал бывший вратарь футбольного «Спартака» и член комитета по этике РФС.