Дмитрий Федоров о Федотове: «Даже во время Великой Отечественной власть думала о том, что будет после войны, поэтому спортсмены были в тылу»

Дмитрий Федоров высказался о призыве Ивана Федотова в армию.
Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван на военную службу.
В мае он подписал контракт с «Филадельфией».
«Даже во время Великой Отечественной войны власть думала о том, что будет после войны. Поэтому все спортсмены были в тылу.
Может быть, мы вернемся к ситуации в 90-х, когда никто не хотел играть за сборную», – сказал руководитель «КХЛ ТВ» и комментатор в эфире «Матч ТВ».
«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу
Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. «Северный флот» – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших команд войск