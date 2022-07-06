Дмитрий Федоров о Федотове: «Даже во время Великой Отечественной власть думала о том, что будет после войны, поэтому спортсмены были в тылу»

Дмитрий Федоров высказался о призыве в армию.

Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван на военную службу.

В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«Даже во время Великой Отечественной войны власть думала о том, что будет после войны. Поэтому все спортсмены были в тылу.

Может быть, мы вернемся к ситуации в 90-х, когда никто не хотел играть за сборную», – сказал руководитель и комментатор в эфире .

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. «Северный флот» – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших команд войск