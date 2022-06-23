В КХЛ могут ввести перекрестный плей-офф. ФХР и лига проработают этот вопрос

В КХЛ могут ввести перекрестный плей-офф.

Об этом сообщила Федерация хоккея России.

«Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига согласовали структуру сезона-2022/23 годов, а также договорились проработать изменение схемы проведения плей-офф Кубка Гагарина. В том числе будет рассмотрена возможность отказа от проведения плей-офф в рамках конференций «Запад» и «Восток».

Перекрестный плей-офф вне зависимости от географического разделения лиги станет важным инструментом повышения уровня соревновательности, интенсивности и рейтинга чемпионата КХЛ в глазах болельщиков и спонсоров, что полностью соответствует рекомендациями тренерского совета по увеличению количества принципиальных игр, имеющих важное значение для обоих участников.

Все идеи после проработки на совместной рабочей группе будут представлены совету директоров КХЛ.

Также ФХР и КХЛ создадут рабочую группу, которая в течение следующего сезона проработает варианты по дальнейшему развитию чемпионата КХЛ – чемпионата России по хоккею», – сказано в заявлении ФХР.