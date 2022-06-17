Проект ФХР по разделению КХЛ предполагает матчи двух групп между собой – два раза за сезон. Остальные игры внутри конференций

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Стали известны подробности проекта ФХР по разделению КХЛ на две группы.

Ранее появилась информация о том, что ФХР предложила разделить КХЛ на две группы – «сильных» и «слабых» с 70 играми в сезоне. Лига выступает против этого.

Позже были обнародованы данные о составах конференций в сезоне-2022/23 в рамках проекта Федерации хоккея России.

Конференция Юрзинова: СКА, ЦСКА, «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Металлург», «Авангард», «Динамо» Москва, «Трактор», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Динамо» Минск.

Конференция Якушева: «Автомобилист», «Сибирь», «Барыс», «Торпедо», «Нефтехимик», «Витязь», «Сочи» «Амур», «Адмирал», «Куньлунь».

Планируется, что команды разных конференций будут играть между собой два раза за сезон – дома и в гостях, а оставшиеся матчи будут проводиться против представителей своих конференций.

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