ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»

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ФХР выступила с разъяснениями по предложенному новому формату чемпионата КХЛ

«Вчера в средствах массовой информации появилась информация о предложении ФХР. При этом особый акцент был сделан на деление лиги на «сильные» и «слабые» команды. Такая подача не соответствует действительности. Предложение Федерации направлено на повышение уровня чемпионата, усиление конкуренции. При этом все команды получают шанс бороться за главный приз – Кубок Гагарина.

Согласно предложению ФХР команды разделятся на две конференции. В первой сыграют 12 команд, занявших первые 12 мест по итогам сезона-2021/22. Это ЦСКА, «Металлург», «Трактор», СКА, «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Авангард», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Локомотив» и «Динамо» Мн.

Во второй конференции сойдутся 10 команд: «Сибирь», «Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», «Автомобилист», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь». Предлагаемое название конференций – Конференция «Юрзинова» и Конференция «Якушева». 

Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 70 матчей. Каждая команда первой конференции проведет по 44 матча (22 – на своем поле и 22 – на поле соперника). Каждая команда второй конференции проведет по 36 матчей (18 – на своем поле и 18 – на поле соперника). 

Важно отметить, что конференции не будут обособлены друг от друга: команды двух конференций проведут по одному матчу на своем поле и поле соперника. 

Далее команды первой и второй конференций проведут дополнительные матчи в рамках своих конференций – по установленному порядку и решению лиги. 

При этом команды из обеих конференций будут вести борьбу за плей-офф. 

Существуют два варианта его проведения: 

В первом по итогам регулярного чемпионата команды, занявшие с 1-го по 10-е места в первой конференции и с 1-го по 4-е во второй, получат право участия в розыгрыше Кубка Гагарина. Команда, занявшая 11-е место в первой конференции, проведет одну стыковую игру с командой, занявшей 5-е место во второй. А команда, занявшая 12-е место в первой – одну игру с занявшей 6-е место во второй. По итогам этих игр определятся еще два участника плей-офф. 

Есть вариант, при котором в плей-офф попадут команды, занявшие с 1-го по 8-е места в первой и с 1-го по 4-е во второй конференции, а занявшие с 9-го по 12-е места в первой будут играть с занявшими с 5-го по 8-е места во второй.

По итогам стыковых игр определятся еще четыре участника Кубка Гагарина. Таким образом шанс на попадание в плей-офф после окончания регулярного чемпионата получат 20 из 22 команд», – говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

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