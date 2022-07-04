Действительный государственный советник РФ о задержании Федотова: «У меня все окружение служило в армии, но на улице никого не забирали никогда»

Действительный государственный советник РФ высказался о задержании .

«Существует определенная процедура – в чем у меня, например, возникает вопрос. Я человек служивый, у меня все окружение служило в армии в разные годы. Но на улице никого не забирали никогда. Приходит повестка тебе по месту жительства – на основании этой повестки ты являешься в военкомат, и сразу тебя не забирают в армию – ты обязан пройти медкомиссию.

И, допустим, медкомиссия, которую он [Федотов] наверняка проходил в ЦСКА, не является основанием для службы или для не службы в армии. Соответственно, он должен был пройти медкомиссию – после нее дается заключение и его приписывают к определенному роду войск, начиная от стройбата, заканчивая десантурой.

Здесь же ситуация неясна: человек действительно вышел, кто-то подошел. Зачем надо было 10 человек нагонять, чтобы вручить повестку или отвезти его в военкомат? И самое в этой истории печальное, что мы действительно не получаем никаких официальных ответов.

Если бы он был рядовой гражданин – наверное, никто бы не заметил. А он является фигурой знаковой – вратарь сборной России, человек известный, популярный, у него есть свой бэкграунд, у него есть желание работать в другом клубе. Но у нас открытое общество – вопросы не могли не возникнуть.

Я звонил друзьям – в том числе и в ведомстве министерства обороны, они не могут дать ответа на этот вопрос. Что произошло – не понимает никто», – сказал Михаил Маркелов в эфире программы «Есть тема!» на .