высказался о задержании .

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Во-первых, нужно спросить сначала у хоккеиста, о чем он думал? Он мальчик совершеннолетний, ему 25 лет. Спросить у его агента, который молчит. У Федотова было 7 лет, чтобы решить вопрос с армией. Например, можно было спокойно пойти служить в спортроту, играя при этом в хоккей. Все эти вопросы нормально решаются.

Второй вариант – военная кафедра. Третий вариант – срочная служба. И надо спросить у хоккеиста и его представителей – о чем они думали, как они это профукали. Думали, что рассосется? Не рассосалось.

Но здесь еще вопрос в том, как это было сделано. Почему его задерживали какие-то люди в штатском, причем на глазах у Ани Андроновой из «Матч ТВ», которой тоже пытались угрожать и затыкать рот. Он что, особо опасный преступник?

Ему приходила куча повесток. Наши вооруженные силы без Федотова сейчас сдадут в своей боевой мощи? Он, на секундочку, лучший вратарь страны. То есть нужно с уважением относиться к его титулам и к тому, что в принципе он ничего противозаконного не совершил. Он серебряный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Гагарина.

Это все напоминает показательную порку. Может, чья-то месть за то, что он собрался в «Филадельфию». И это очень опасный прецедент, потому что молодежь, которой сейчас там от 15 до 17 лет, которая играет в хоккей, будет уезжать, чтобы не попадать в такую неприятную историю.

Мне как человеку, радеющему за российский спорт и переживающему за отдельно взятого человека, кажется, что люди, которые это сделали, – им до фонаря на Россию, на престиж страны и на престиж российского спорта. Они не думали ни о хоккее, ни о Федотове. Ситуация просто вопиющая. Я в ужасе от того, что молчит хоккейная общественность, молчит Овечкин. Никакой корпоративной солидарности у людей нет», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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