Дмитрий Федоров высказался о задержании .

«Ну давайте по фактам: служивые люди без опознавательных знаков, не представляясь, забирают человека, отвозят неизвестно куда. Никаких пресс-релизов. Все вокруг говорят: «Ну, раз это произошло – то, наверное, это чей-то заказ». То есть это не исполнение закона, это заказ.

И вот если сейчас Иван, серебряный призер Олимпиады, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина, находится в воинской части и нас об этом не информируют – при том, что запрос общества существует – то это дискредитация власти и это похоже на похищение. Не на призыв человека в армию, а на похищение», – сказал руководитель и комментатор в эфире программы «Есть тема!» на .

Вратаря сборной России на год забрали в армию – хотя у него контракт в НХЛ. Следим за событиями в нашем онлайне

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым