Дарья Тубольцева: «Федотов будет служить на севере, точное место не знаю. Ему могут предоставить возможность тренироваться и заниматься хоккеем»

Дарья Тубольцева сообщила, что Иван Федотов будет служить на севере.

Журналистка прокомментировала информацию о том, что вратарь сборной России, предположительно, будет служить на Новой Земле.

«К моему огромному сожалению, подтверждаю эту информацию. Иван Федотов будет служить на севере, про точное место не знаю.

Я слышала, что ему могут предоставить возможность тренироваться и заниматься хоккеем. В такой ужасной ситуации это хоть что-то.

Верю, что Иван со всем справится и однажды сыграет в НХЛ», – написала Тубольцева.

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