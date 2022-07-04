Давыдов о Федотове: «Будем разбрасываться ведущими кадрами – наш хоккей превратится в рядовой вид спорта»

высказался о ситуации с .

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

– Нелепица какая-то. Ладно бы это произошло с мальчишкой, но речь о 25-летнем уже состоявшемся спортсмене. О вратаре, который на Олимпиаде в Пекине вытянул сборную России на второе место и который привел ЦСКА к Кубку Гагарина.

Месяц назад в КХЛ на вечере закрытия сезона отмечали признание Федотова лучшим голкипером. На мой взгляд, это была единственная номинация, где победитель изначально не вызывал вопросов, ведь для всех Федотов стал главным открытием и клубного, и национального сезонов. И вдруг такой поворот.

Мое мнение: всем заинтересованным лицам нужно срочно включаться – и клубу, и национальной команде. Если мы так будем разбрасываться ведущими кадрами, то наш хоккей превратится в рядовой вид спорта, потеряет и игроков, и болельщиков.

– Кто конкретно должен включиться?

– Во-первых, руководители , позицию которых лично я пока так и не понял.

Во-вторых, сборная России. Наш Жамнов опять молчит, но если он не поборется за лидера своей сборной, без которого до серебра Пекина она не дотянулась бы, то по его авторитету среди игроков будет нанесен удар.

В-третьих, меня удивляет молчание и ФХР, в частности, президента федерации Третьяка. У него большой авторитет в ЦСКА, к нему армейцы обязательно прислушаются.

– Ваш прогноз на развитие ситуации.

– История Федотова бросает тень и на ЦСКА, и на сборную России, и на весь наш хоккей. Мое мнение: со всей этой нелепицей мы срочно должны завершать! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Федотов не выходит на связь и, кажется, сейчас в Североморске. Еще раз пытаемся разобраться, что происходит