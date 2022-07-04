Федотов будет служить в Северодвинске весь год («АренаБреда»)

Иван Федотов, вероятно, будет служить в Северодвинске.

Ранее «Спорт-Экспресс» опубликовал фотографии вратаря сборной России из воинской части, находящейся в этом городе. «Фонтанка» сообщила, что хоккеисту было присвоено звание рядового, а в учебке он пробудет до сентября, после чего будут решать, куда он пойдет служить.

По информации «АреныБреда», Федотову уже сообщили, что он проведет на службе в Северодвинске весь год. В данный момент неизвестно, будет ли у него возможность тренироваться.

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