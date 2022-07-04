«Ездил с игроками в военкоматы, заранее видели возможные проблемы и к ним готовились». Давыдов о «Динамо» 90-х

высказался о службе хоккеистов в армии на фоне ситуации с .

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Могу сказать, что в 90-е, когда проблема с отъездами в приобретала форму эпидемии, у нас в Юрзинов нашел ее решение. Все отъезды обсуждались заранее, на командных собраниях, у каждого было право голоса.

Если коллектив игрока в НХЛ отпускал, то каждому, кто оставался в «Динамо», с трансферной суммы выплачивалась тысяча долларов. Это объединяло команду, она была единым организмом.

Также мы очень внимательно относились к службе наших игроков в армии. Я, как начальник команды, часто ездил с ними в военкоматы, мы заранее видели возможные проблемные моменты и к ним готовились.

Поэтому для меня загадка, как у наших соседей-армейцев приключилась такая проблема с ведущим вратарем. Почему не удалось ее закрыть заранее. И почему она приобрела такие скандальные формы.

Тем более если учесть все возможности этого клуба по взаимодействию с армией», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Федотов не выходит на связь и, кажется, сейчас в Североморске. Еще раз пытаемся разобраться, что происходит