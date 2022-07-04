Райан Макдона: «У «Нэшвилла» есть все, чтобы выиграть Кубок Стэнли»

Защитник Райан Макдона высказался после обмена из «Тампы» в .

«Первым делом я подумал, насколько «Нэшвилл» конкурентоспособен. Те, кто играл против них, знают эту команду, которая регулярно выходит в плей-офф и пытается выиграть трофей. Как игрок ты хочешь быть частью команд, у которых есть шанс победить в Кубке Стэнли.

Когда «Нэшвилл» проявил интерес, я тут же понял главное – эта команда конкурентоспособна, и у нее, считаю, есть все, чтобы выиграть плей-офф. Если пробежаться по составу, то становится понятно, что он хорошо укомплектован, есть ребята с сильным характером, с огромным опытом игры в лиге, есть молодежь и великолепный тренерский штаб», – сказал Макдона.

В минувшем плей-офф «Предаторс» проиграли в первом раунде «Колорадо» (0-4).