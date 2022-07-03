Киллорн об уходе Макдоны из «Тампы»: «Райан – не самый разговорчивый парень. Но когда он говорил, остальные слушали»

тяжело воспринял обмен из «Тампы».

«Лайтнинг» обменяли хоккеиста в на защитника Филиппа Майерса и нападающего Гранта Мисмаша.

«Райан – особенный парень. Он один из самых сложных оппонентов в как хоккеист. Когда думаешь о том, как он рисковал своим телом ради партнеров по команде, – это невероятно. Блокированные броски и так далее.

Больше всего выделяется его бескорыстие и лидерские качества. Он очень заботился о команде. Райан был не самым разговорчивым парнем, но когда он говорил, остальные слушали.

Будет сложно восполнить его место в составе. Ветераны в команде были в очень близких взаимоотношениях с ним, поэтому тяжело видеть, что он уходит», – сказал нападающий .

Макдона играл за «Тампу» с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

У «Тампы» проблемы: сохранить Палата, кажется, невозможно. Но он незаменим