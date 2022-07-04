Агент Макдоны: «Райан был в «Тампе» четыре года, выиграл два кубка. И внезапно ему говорят: «Ты не вернешься в состав, это бизнес»

Агент Райана Макдоны дал комментарий об обмене хоккеиста из в .

«Это непросто. Он был в команде четыре года, выиграл два Кубка Стэнли, три года подряд выходил в финал.

И внезапно ему говорят: «Ты не вернешься в состав, это бизнес». Для игрока такое сложно принять.

Думаю, потребовалась пара дней, чтобы понять, что делать. Хорошая новость заключается в том, что Райан мотивирован и сейчас находится в отличном состоянии.

Это был не его выбор. Но, учитывая все обстоятельства, мы нашли хорошее место», – сказал Бен Хэнкинсон.

Макдона перешел в «Тампу» из «Рейнджерс» по ходу сезона-2017/18. В составе клуба он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Тампа» обменяла Макдону в «Нэшвилл» на Филиппа Майерса и Мисмаша