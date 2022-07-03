Игорь Рабинер: «Овечкин о Федотове говорить не хочет, никто из действующих хоккейных фигур не хочет. Не понимают, что сегодня плохо сделали другому, а завтра – твой черед»

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Игорь Рабинер заявил, что российские хоккеисты не хотят обсуждать ситуацию Ивана Федотова.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Федотов, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Овечкин о Федотове говорить не хочет. И никто из действующих хоккейных фигур не хочет – я уже писал многим.

Люди не понимают, что сегодня плохо сделали другому, а у тебя все в порядке, но завтра ситуация изменится, и придет твой черед», – написал журналист.

Федотов не выходит на связь и, кажется, сейчас в Североморске. Еще раз пытаемся разобраться, что происходит

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