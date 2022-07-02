Валерий Каменский: «Назначение Знарка не гарантирует «Ак Барсу» финал Кубка Гагарина. Но они точно будут одними из фаворитов»

Теги Ак Барс Олег Знарок Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Каменский считает Олега Знарка одним из лучших тренеров в России.

«Олег Знарок – заслуженный тренер и человек, который знает хоккей. Он выиграл и чемпионаты мира, и Олимпиады, работал в сборной. Поэтому я думаю, что на данный момент он один из лучших тренеров в России.

Надо понимать, что назначение Знарка не гарантирует «Ак Барсу» даже финал Кубка Гагарина. Хоккей – это не та игра, где все однозначно. Но то, что они будут одними из фаворитов, и что мы увидим хорошую команду – это точно», – сказал вице-президент КХЛ.

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