Валерий Каменский: «Назначение Знарка не гарантирует «Ак Барсу» финал Кубка Гагарина. Но они точно будут одними из фаворитов»

Валерий Каменский считает Олега Знарка одним из лучших тренеров в России.

«Олег Знарок – заслуженный тренер и человек, который знает хоккей. Он выиграл и чемпионаты мира, и Олимпиады, работал в сборной. Поэтому я думаю, что на данный момент он один из лучших тренеров в России.

Надо понимать, что назначение Знарка не гарантирует «Ак Барсу» даже финал Кубка Гагарина. Хоккей – это не та игра, где все однозначно. Но то, что они будут одними из фаворитов, и что мы увидим хорошую команду – это точно», – сказал вице-президент КХЛ.