Гарифуллин о Знарке во главе «Ак Барса»: «Он выиграл все, кроме Кубка Стэнли. Любой результат, кроме Кубка Гагарина, неприемлем»

Теги Ак Барс ЦСКА Кубок Стэнли Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Алмаз Гарифуллин ХК МВД (до 2010) Хоккей

Алмаз Гарифуллин высказался о назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса»

Вчера казанский клуб официально объявил о подписании контракта со специалистом на один год. 

«Подписание «Ак Барсом» Олега Валерьевича Знарка – это прежде всего авторитет у игроков, тем более таких именитых новичков, какие имеются у казанского клуба.

Во-вторых, это его предыдущие достижения – он выиграл все, кроме Кубка Стэнли. Но с другой стороны – это и ответственность, вложены большие деньги, дорогие игроки, все условия и амбиции.

Любой результат, кроме Кубка Гагарина, будет неприемлем», – сказал помощник президента ЦСКА и бывший спортивный директор ХК МВД.

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