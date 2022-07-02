Гарифуллин о Знарке во главе «Ак Барса»: «Он выиграл все, кроме Кубка Стэнли. Любой результат, кроме Кубка Гагарина, неприемлем»

высказался о назначении Олега Знарка главным тренером .

Вчера казанский клуб официально объявил о подписании контракта со специалистом на один год.

«Подписание «Ак Барсом» Олега Валерьевича Знарка – это прежде всего авторитет у игроков, тем более таких именитых новичков, какие имеются у казанского клуба.

Во-вторых, это его предыдущие достижения – он выиграл все, кроме Кубка Стэнли. Но с другой стороны – это и ответственность, вложены большие деньги, дорогие игроки, все условия и амбиции.

Любой результат, кроме Кубка Гагарина, будет неприемлем», – сказал помощник президента и бывший спортивный директор ХК МВД.