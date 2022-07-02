Гарифуллин о Знарке во главе «Ак Барса»: «Он выиграл все, кроме Кубка Стэнли. Любой результат, кроме Кубка Гагарина, неприемлем»

Алмаз Гарифуллин высказался о назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса».
Вчера казанский клуб официально объявил о подписании контракта со специалистом на один год.
«Подписание «Ак Барсом» Олега Валерьевича Знарка – это прежде всего авторитет у игроков, тем более таких именитых новичков, какие имеются у казанского клуба.
Во-вторых, это его предыдущие достижения – он выиграл все, кроме Кубка Стэнли. Но с другой стороны – это и ответственность, вложены большие деньги, дорогие игроки, все условия и амбиции.
Любой результат, кроме Кубка Гагарина, будет неприемлем», – сказал помощник президента ЦСКА и бывший спортивный директор ХК МВД.