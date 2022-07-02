Плющев о Знарке: «Ак Барс» – команда, которой нужен авторитетный тренер и хороший результат. Думаю, они будут бороться за Кубок Гагарина»

поделился мнением о назначении Олега Знарка главным тренером .

– На тот момент, когда Знарку сделали предложение, наверное, это был единственный свободный тренер, который имеет достаточно серьезный опыт работы, поэтому удивляться здесь нечему. «Ак Барс» – та команда, которой нужен авторитетный тренер и нужен хороший результат.

– Какой результат стал бы положительным для «Ак Барса» в грядущем сезоне?

– Не знаю, какие будут ставиться задачи перед Знарком в первый сезон, но в любом случае там будут ждать самых высоких результатов, которые только могут быть.

Определенные трудности, конечно, будут. Все же «Ак Барс» – команда топовая, но команда там еще не звездная. Есть отдельные звезды, но чтобы сделать именно команду-звезду, нужно серьезно постараться.

Не берусь предсказывать ничего, но думаю, что они будут бороться за Кубок Гагарина, – сказал бывший главный тренер сборной России.