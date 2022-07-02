Генменеджер «Ак Барса»: «Галиев – топовый нападающий КХЛ. Его уход был потерей, долго вели работу по возвращению»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Станислав Галиев Динамо Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» сказал, что клуб долго работал, чтобы вернуть Станислава Галиева

Вчера стало известно, что казанский клуб обменял нападающего Джордана Уила в «Динамо», получив в сделке Галиева. 

«Стас – топовый нападающий КХЛ, который уже многое доказал игрой, в том числе и в нашей системе. Его уход был потерей для «Ак Барса», и мы долгое время вели работу по его возвращению.

Рады, что удалось прийти к общему решению с «Динамо», очень важно, что сам игрок хотел снова попасть в нашу команду. Его готовность работать на коллектив и выкладываться в каждом матче точно помогут нам в сезоне.

Рассчитываем на результативность Стаса и готовность к любой работе на благо коллектива», – заявил Марат Валиуллин. 

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