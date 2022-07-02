Генменеджер «Ак Барса»: «Галиев – топовый нападающий КХЛ. Его уход был потерей, долго вели работу по возвращению»

Генменеджер «Ак Барса» сказал, что клуб долго работал, чтобы вернуть .

Вчера стало известно, что казанский клуб обменял нападающего Джордана Уила в «Динамо», получив в сделке Галиева.

«Стас – топовый нападающий , который уже многое доказал игрой, в том числе и в нашей системе. Его уход был потерей для , и мы долгое время вели работу по его возвращению.

Рады, что удалось прийти к общему решению с , очень важно, что сам игрок хотел снова попасть в нашу команду. Его готовность работать на коллектив и выкладываться в каждом матче точно помогут нам в сезоне.

Рассчитываем на результативность Стаса и готовность к любой работе на благо коллектива», – заявил Марат Валиуллин.