Юрист о задержании Федотова: «Что делать, если в России иногда призывают не совсем по закону или полностью соблюдая процесс. Никаких отсрочек не было»

Юрист Андрей Князев прокомментировал ситуацию с задержанием вратаря .

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Не думаю, что это были совсем неизвестные люди. Они представились. Что делать, если в нашей стране иногда призывают не совсем по закону или полностью соблюдая процесс. Никаких отсрочек, оснований не было. Это не единичный случай.

Если бы это был студент или фрезеровщик Сидоров, Иванов, Петров, не думаю, что было бы приковано столько внимания СМИ. Давайте рассматривать его не как хоккеиста, а как гражданина. Ему 25 лет, осталось два года до возраста, когда уже не призывают. Он уезжает в другую страну.

У военкомата тоже были причины. Задержание не на голом месте. Скорая помощь – интересный факт, что в хоккей заболевания не мешают играть, а служить мешают. А так всех должны уведомлять, вызывать. Может, в США не дошла повестка. Человек не ведал, не знал в 25 лет, что надо служить», – сказал Князев.

Корреспондент «Матч ТВ» о задержании Федотова: «На парковке было около 10 человек. Ваню посадили в фургон без опознавательных знаков и уехали»

Федотову может грозить до 2 лет лишения свободы за уклонение от службы в армии. Представитель ФХР занимается его делом («Р-Спорт»)

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???