Юрист по делам призывников о Федотове: «Лишение свободы не могут дать, если нет злого умысла. Иван получит штраф от 500 рублей до 3 тысяч и призыв, скорее всего»

, скорее всего, не будет грозить уголовная ответственность.

Об этом заявил юрист Артур Овчаров, который специализируется на помощи призывникам. Напомним, в пятницу появилась информация о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Тут все зависит от того, не было ли у Федотова каких-то повесток, под которыми он подписывался и не являлся. Скорее всего, Федотов получит административный штраф от 500 рублей до 3 тысяч и призыв в армию. Нужно смотреть всю историю Ивана, что он делал.

Если злого умысла не было, то до двух лет лишения свободы либо до 200 тысяч штрафа ему не могут дать. Только административный штраф. Дело могут завести всегда, но дать Федотову какую-то судимость – вряд ли», – сказал Овчаров.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???