Корреспондент «Матч ТВ» о задержании Федотова: «На парковке было около 10 человек. Ваню посадили в фургон без опознавательных знаков и уехали»

Стали известны подробности задержания вратаря в Санкт-Петербурге.

Корреспондент «Матч ТВ» Анна Андронова сообщила, что 25-летний голкипер «Филадельфии» и сборной России был задержан после тренировки в Ледовом дворце.

Телеканал снимал специальный репортаж с хоккеистом.

«Вчера мы весь день его снимали. В пятницу у нас была запланирована встреча в Ледовом дворце в 9 утра. Мы встретились, сняли тренировку на льду, в тренажерном зале, а потом разбор ошибок с тренером.

У нас с Ваней был план, что мы сначала снимаем во дворце, а потом едем снимать интервью где-то в парке. Из дворца мы вышли втроем: я, Ваня и оператор. На парковке уже стояла толпа людей. На первый взгляд их было около 10.

Первое, что бросилось в глаза: двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту – я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, Ваню посадили в фургон. Он сказал, чтобы бы мы ехали на место на такси, а потом с нами свяжется.

В момент, когда его сажали в фургон, я подбежала к одной из машин. Человек не успел закрыть дверь, у меня получилось ее придержать. Спрашиваю: «Что случилось»? Мне отвечают: «Ничего». В этот момент человек продолжал пытаться закрыть дверь.

Я поинтересовалась, откуда они, мне ответили: «Не важно». На мой вопрос, что мы тут снимали, что мы журналисты, мне сказали: «И что?» Все это в грубой форме, сейчас я еще пересказываю спокойно. На меня наорали: «Девушка, быстро уберите руку». Он захлопнул дверь, и они уехали.

Я подошла к охраннику дворца. Он тоже не знал, кто эти люди, но сказал, что люди ждали около часа. После всего случившегося написала Ване, спросив, нужна ли ему какая-то помощь и что вообще произошло. Через час он спросил, сливала ли я информацию о задержании. Увидела эту новость в телеграм-каналах и просто обалдела. Ваня подумал, что это я распространила новость, но я ничего не сливала.

Ваня рассказывал, что в этом дворце он сегодня будет тренироваться впервые, до этого занимался в другом месте. Получается, эти сотрудники все знали и ждали его у конкретного дворца. Меня так трясло, я вообще не знала, кто эти люди», – сказала Андронова.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???