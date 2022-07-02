Агент Федотова Парашкин о ситуации с задержанием: «Пока не готов давать комментарии, давайте завтра»

Агент Ивана Федотова Игорь Парашкин пока не комментирует ситуацию с задержанием вратаря.

В пятницу появилась информация о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера уклонистом от армии.

В мае обладатель Кубка Гагарина в составе подписал контракт с «Филадельфией».

«Пока не готов давать комментарии, давайте завтра», - ответил Парашкин на вопрос о том, где сейчас находится хоккеист.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???