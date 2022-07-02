Сушинский о Федотове и деле с армией: «Поддержу Ваню. В целом у хоккеистов должны быть поблажки в этом вопросе»

заявил, что у хоккеистов должны быть поблажки в вопросе службы в армии.

Бывший игрок сборной России прокомментировал ситуацию вокруг задержания вратаря сборной России Ивана Федотова.

В пятницу появилась информация о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Конечно, поддержу Ваню. Но всех деталей я, конечно, не знаю. Хоккеисты – публичные люди. Нужно как-то другим способом решать эту проблему.

А в целом у хоккеистов должны быть поблажки в этом вопросе», – сказал Сушинский.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???