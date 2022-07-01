Майоров о задержании Федотова: «Происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста. Другого варианта быть не может»

Борис Майоров прокомментировал информацию о задержании Ивана Федотова.

Ранее появились сообщения о том, что 25-летний вратарь был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге.

«Федотова разыскивают правоохранительные органы за уклонение от военной службы? Он же уехал в НХЛ. Остался еще в России?

Я думаю, что это происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста, а давайте призовем его в армию. Другого варианта быть не может», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

ЦСКА о задержании Федотова: «Уверены, что компетентные органы разберутся в этой ситуации»

Вратарь «Филадельфии» Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата («СЭ»)